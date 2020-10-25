«Апартаменты не проветришь»: жена Арсения Шульгина рассказала о переезде в новую квартиру

Одним из самых пышных празднований этого лета стала свадьба 21-летнего бизнесмена Арсения Шульгина. В августе 2020 года он обручился со своей девушкой Лианой Волковой. Ранее сын исполнительницы Валерии опубликовал видео предложения «руки и сердца» в одной из башен «Москвы-Сити».

Когда молодые люди стали жить вместе, они приняли решение поселиться в апартаментах самого известного комплекса для работы и жизни — «Москва-Сити». Однако после того, как Лиана стала женой и будущей матерью ребенка Шульгина, пара решила сменить место жительства. А недавно сама Лиана разместила на своей странице пост о том, стоит ли покупать квартиру в «Москва-Сити».

«Если хочется пожить в Сити, обязательно стоит это сделать», — подчеркнула Шульгина.

Девушка составила список плюсов и минусов проживания в этом жилищном секторе. Основной ее претензией к «Москва-Сити» стал загрязненный воздух:

«Воздух. Ужасный воздух… Загазованность. Окна не открываются. У нас были небольшие заслонки. Апартаменты если захочешь, не проветришь», — пожаловалась Шульгина в блоге «Про жизнь в «Москва-Сити».

Также она отметила проблемы с такси, системой кондиционирования воздуха и нехватки уюта. Среди плюсов Лиана написал про близость к работе, вид из квартиры и развитую инфраструктуру.