«Вот папе ничего не расскажем»: Устинья Малинина доверяет маме секреты о мальчиках

Эмма Малинина может откровенно говорит с дочерью на любые волнующее темы.

58-летняя Эмма Малинина не скрывает: их с Александром дети доверяют своим родителям все свои секреты. К примеру, с 19-летней Устиньей возлюбленная эстрадного исполнителя может обсуждать любые волнующее ее темы и даже взаимоотношения с противоположным полом. Так, в частности, дочка артиста делится со своей звездной мамой личными тайнами и переживаниями, касающимися мальчиков. Но этими секретами с мужем Эмма делиться не намерена. Ведь, как говорит жена Александра Николаевича, такие темы остаются между ними — девочками.

«Она подросла и мы теперь с ней сплетничаем о парнях. Вот только ничего не расскажем папе!» — отметила Эмма.

Вместе с дочкой возлюбленная артиста отдыхает в Лондоне. Семья музыканта уже давно обосновалась в Мюнхене. Устинья пошла по стопам именитого отца — она берет уроки вокала и восхищается творчеством Анны Нетребко.

На прогулку по Лондону дочка эстрадного исполнителя отправилась в шляпке, которую девушка подобрала к песочному тренчу и белой тунике. Образ Устиньи дополнили аксессуары, в виде подвески с кулоном и золотистая сумочка на цепочке, а также люксовые часы.