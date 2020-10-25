Больше не медвежонок: Бузова и Дава расстались?
Видео
«Жизнь других» на Канарах: почему у местных гниют зубы и что значит налог…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Готовимся к Хеллоуину!»: Татьяна Морозова выбирала тыкву для праздника

37-летняя участница Comedy Woman снимает тематический выпуск для своего реалити-шоу.

«Готовимся к Хеллоуину!»: Татьяна Морозова выбирала тыкву для праздника
Татьяна Морозова в образе для комедийного шоу на ТНТ. Фото: Instagram.com/tatyanamorozova

Исполнительница роли русской женщины в комедийном проекте Comedy Woman собралась праздновать Хеллоуин. На личной странице актрисы Татьяны Морозовой появилась фотография большой тыквы. Знаменитость выбирала главный атрибут праздника в честь Дня всех святых и заодно рассказала о новом выпуске своего проекта.

Морозова, как и многие артисты российского шоу-бизнеса, старается зарабатывать с помощью личного бренда. Певицы и актеры покидают лейблы и труппы, ради реализации своих задумок. Татьяна стала заложницей одного образа в шоу Натальи Еприкян, поэтому актриса создала свой YouTube-канал. В преддверии самого «жуткого» праздника в году Татьяна Морозова решила записать новый выпуск авторского проекта.

«Готовимся к Хеллоуину! Выбираем наряды и тыквы. И вот как ее дотащить?! Тут без тележки не обойдешься, иначе без спины остаться можно», — заявила актриса.

Татьяна в розово-черном спортивном костюме сфотографировалась с большой ярко-оранжевой тыквой и спросила подписчиков, отмечают ли они этот праздник. Ответы подписчиков были неоднозначными:

«Никогда в жизни не отмечал эту чушь и детям своим не позволю», «Хеллоуин — крутой праздник!», «Нет! Не отмечаем. Как-то не зашел праздник», «Да, как-то отмечали в клубе, с костюмами, все как положено».

Татьяна Мороз
Татьяна Морозова и праздничный урожай. Фото: Instagram.com/tatyanamorozova

Тэги

Премьера шоуТатьяна МорозоваХэллоуинШоу «Comedy Woman!»