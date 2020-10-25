«Готовимся к Хеллоуину!»: Татьяна Морозова выбирала тыкву для праздника

Исполнительница роли русской женщины в комедийном проекте Comedy Woman собралась праздновать Хеллоуин. На личной странице актрисы Татьяны Морозовой появилась фотография большой тыквы. Знаменитость выбирала главный атрибут праздника в честь Дня всех святых и заодно рассказала о новом выпуске своего проекта.

Морозова, как и многие артисты российского шоу-бизнеса, старается зарабатывать с помощью личного бренда. Певицы и актеры покидают лейблы и труппы, ради реализации своих задумок. Татьяна стала заложницей одного образа в шоу Натальи Еприкян, поэтому актриса создала свой YouTube-канал. В преддверии самого «жуткого» праздника в году Татьяна Морозова решила записать новый выпуск авторского проекта.

«Готовимся к Хеллоуину! Выбираем наряды и тыквы. И вот как ее дотащить?! Тут без тележки не обойдешься, иначе без спины остаться можно», — заявила актриса.

Татьяна в розово-черном спортивном костюме сфотографировалась с большой ярко-оранжевой тыквой и спросила подписчиков, отмечают ли они этот праздник. Ответы подписчиков были неоднозначными: