Весь день на кухне: Валерий Меладзе приготовил ужин вместе с Альбиной Джанабаевой

Валерий Меладзе уже давно счастлив с Альбиной Джанабаевой. Певец оставил первую жену ради эффектной певицы. Роман у них начался, когда мужчина еще был в браке. Но лишь спустя годы они сообщили, что сын Константин, которого родила Альбина, является наследником артиста. Теперь у них также подрастает шестилетний сын Лука. В последнее время они все чаще показывают наследников, но их лица еще прячут от публики.

Меладзе сначала не появлялся на светских раутах с женой. Теперь он даже поет в дуэте с Джанабаевой. Во время карантина пара стала снимать совместные ролики, что сильно обрадовало поклонников. А позже, когда меры по карантину были послаблены, они стали кататься на велосипедах, путешествовать и гулять в парке. А вот субботний вечер, 24 октября Валерий остался дома и приготовил ужин вместе с женой.

«Валерий, что вы делаете», — спросила его девушка. «Картошку чищу. Домашними делами занимаюсь. Через 40 минут должен быть у меня концерт в „Крокусе“, но не успеваю. Вот как-то надо отвлечься. Глазки вырезаю. Мелкая картошка какая-то», — поделился артист.

Он признался, что на самом деле концерт пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Зато Меладзе провел время с возлюбленной. Сначала Альбина сделала тирамису, а потом пара пожарила шашлыки. По всей видимости, картофель стал гарниром.