«Квартирник»: Кудрявцева в джинсах скинни и футболке оверсайз повеселилась с Королевой

Лера Кудрявцева не скрывает, что много сил тратит на работу. По этой причине она старается несколько раз устраивать себе отпуск. Обычно она уезжает летом, когда телевидение уходит на каникулы. На этот раз ей удалось провести время в Адлере, а также съездить в Турцию с двухлетней дочкой Марией. Теперь телеведущая снова активно снимается в разных передачах. Она регулярно демонстрирует стильные образы.

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Недавно Лера отметилась в белом брючном костюме, а также алом платье в крапинку свободного кроя. Казалось, что она скрывает лишние килограммы. В обычной жизни девушка чаще всего отдает предпочтение стилю спорт шик. надевая худи и джоггеры. Но в субботу, 24 октября, она отправилась в гости к Кате Гордон. Адвокат устроила квартирник, собрав за столом Наташу Королеву, Алену Жигалову и других известных персон.

Для домашних посиделок с подругами Кудрявцева облачилась в джинсы скинни и белую футболку оверсайз. Она не только танцевала, болтала по душам, но и позволила себе кусочек тортика. «Лера самая худая. Торт ест», — отметила одна из девушек. А вот Королева, которая недавно пережила измену мужу Сергея Глушко, пела в караоке, чем создала особенную атмосферу в квартире Гордон.

«Квартирник», — лаконично написала Лера в Сети.

Поклонники отметили, что подруги должны так собираться. Многие были рады, что 49-летняя телеведущая находит время, чтобы развеяться. «Красивая женщина и красиво поет, браво», «Гордон в отличной форме, и Наташка тоже», «Какой крутой квартирник!!!», «Нужно так собираться», «Какие все классные девчонки», «Такие искренние и настоящие», — прокомментировали пост подписчики.