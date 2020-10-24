«Ох, Натах»: Глюк’oZa в мокром купальнике сразила поклонников фигурой без изъяна

Глюк’oZa многим также известна, как Наталья Чистякова-Ионова. Девушка сначала снималась в «Ералаше», а потом стала одной из самых популярных певиц в 2000-х годах. Теперь блондинке с модельной внешностью уже 34 года. Она растит двоих дочек с мужем-бизнесменом: Лидию и Веру. Артистка по-прежнему может похвастаться идеальными формами. Минувшим летом она переболела коронавирусом, поэтому осенью уехала отдыхать на Мальдивы.

Наталья отдыхала в одиночестве. Она жаловалась, что даже спинку себе мазала защитным кремом сама. При этом девушка постоянно меняла наряды. Она взяла с собой с десяток разных купальников. На днях певица будоражила сознание фанатов белым мини-бикини, а также хвасталась формами с откровенном купальнике с декольте до пупка. Теперь перед отъездом артистка запечатлелась в лазурной воде в оранжевом купальнике.

Глюкоза намокла, демонстрируя точеные формы, блестящие в лучах солнца. Она засветила родинку на бедре. Девушка показала безупречную спортивную фигуру.

«И твоего света хватит на всех! Все идут вниз, а тебе наверх!» — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. «Ты очень красивая», — заявила Светлана Бондарчук. «Мега красивая», — присоединилась Жасмин. «Когда кончается творчество, начинается оголение», «Ох, Натах», «Наташа, какие ножки», «Ну просто прелестница», «Как у тебя там все гладко и сладко», — прокомментировали пост подписчики.