«Сочная, уф»: Семенович в черном купальнике подразнила пышным бюстом на сочинском побережье

Певица устроила себе отпуск на отечественном курорте, где впервые за долгое время обнажила прелести фигуры.

Анна Семенович всегда обладала нестандартной фигурой. Бывшая солистка группы «Блестящие» не скрывает, что старается следить за внешностью. Она с легкостью меняет имидж. А вот похудение для девушки обычно настоящая проблема. Отказаться от аппетитных блюд ей очень сложно, как и ежедневные спортивные тренировки. Но обычно несколько раз в год артистка делает попытки избавиться от лишнего веса. А вот поклонники заверяют, что любят ее природную красоту.

Недавно Семенович уехала в Сочи. Там певица ловит теплые солнечные лучи. Девушка устроила себе настоящий релакс. Целую неделю она себя ни в чем не ограничивала. По словам артистки, она позволяет себе почти все. Однако это почти не отразилось на ее фигуре. Накануне она засняла себя на шезлонге на сочинском побережье. Анна позировала в черном купальнике с ошеломительным декольте. Она засветила не только пышный бюст, но и изящную талию.

«Побуду сегодня легкомысленной блондинкой, не обремененной грузом сложносочиненных мыслей. Напишите мне что-нибудь веселое», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. Певицу осыпали комплиментами за ее эффектную внешность. «Хулиганка», «Красавица ты наша!», «Вы прекрасны! Как говорит один мой знакомый, сочная, уффф», «Персик», «Жги, Анечка», «Ох, эта талия», «Налюбоваться нельзя», «Красотка на миллион», «Жених ваш где?», «Грудь колесом», — прокомментировали пост подписчики, — прокоммментировали потс подписчики.