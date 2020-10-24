Модная семья: Бородина облачила дочек в одинаковые купальники для встречи с Пынзарь

Ксения Бородина любит производить впечатление на поклонников. Телеведущая не скрывает, что тратит большие суммы денег на брендовые обновки. Недавно она купила шлепки Diorи сумкой-шоппер. Как оказалось, девушка готовилась к поездке на море На днях она с мужем Курбаном Омаровым, дочками: Теоной и Марусе, а также пасынком Омаром прилетела в Турцию. Они остановились в дорогостоящем отеле.

Сначала Бородина решила расслабиться. Она ходила загорать на пляж, а также посещала вечером рестораны. А 24 октября девушке составила компанию Дарья Пынзарь, которая приехала к ней с мужем Сергеем. Своих детей они брать с собой не стали. А вот телеведущая предпочла не расставаться с дочками и пасынком. Большой компанией они отправились в морскую прогулку на большом корабле с каютами, баром и командой обслуживающего персонала.

На новых фото Ксения показала, как провела время с подругой. Они устроили обед прямо на корабле, где насладились изысканными блюдами. Телеведущая предстала в платье-тунике и чалме в тон. Она предпочла не показывать фигуру в купальнике. Пынзарь поверх желтого купальника надела рубашку в тон, а также джинсовые шорты. Но самыми стильными оказались дочки Бородиной. Они предстали в одинаковых слитных купальниках сливочного цвета с принтом.

«Наконец-то встретились с местными жителями», — отметила звезда.

Как известно, Пынзарь не первый год живет с семьей в Турции и занимается недвижимостью. Поклонники восхитились трогательным кадром с семейного отдыха. Многие назвали дочек Ксении стилягами. «Ого Омар большой какой стал», «Пынзарь что-то поправилась сильно», «Мальчишек Пынзарей не хватает», «Не в ссоре», «Какие девочки красотки», «Тея опять как Мару», — стали комментировать пост подписчики.

К слову, потом Теона и Маруся переоделись в купальники с леопардовым принтом. Родители позволили им порыбачить во время морской прогулки.