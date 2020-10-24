Мама на стиле: Рудковская в леопардовой пижаме запечатлелась с букетом тюльпанов

Продюсер Яна Рудковская этой осенью стала многодетной мамой. У нее с мужем, Евгением Плющенко, на свет появился еще один сын, которого назвали Арсением. Кроху обожает вся семья, семилетний Саша, или Гном Гномыч, просто не отходит от братика, участвуя в кормлении и укачивании малыша. Да и Плющенко-старший не упускает возможности выгулять малютку.

А вот Яну Рудковскую подписчики в Сети мало видят с младенцем. Девушка вся в делах: у нее съемки нового шоу, разбор подарков, которые продолжают поступать по случаю рождения Арсения, и еще куча важных дел. На сей раз Рудковская позировала в леопардовой пижаме при полном макияже, а в руки взяла букет тюльпанов.

«Хотелось бы видеть вместо тюльпанов малыша на руках», «Покажите малыша», «Мама Яна», «Какая Вы красивая! Очень нежное фото», «Красивые тюльпаны и красивая мама четверых сыновей!!», «Яночка,вы хорошеете с каждым днем вы такая красивая счастья вам и вашей семье!», — пишут фолловеры.

Напомним, у Рудковской двое взрослых сыновей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным, и двое детей от Евгения Плющенко. У самого Плющенко тоже есть ребенок от прежних отношений – 14-летний Егор.