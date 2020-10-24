Леди в черном: Боня в маленьком платье и колготках Balenciaga похвасталась длинными ногами

40-летняя светская львица Виктория Боня прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Девушка уже давно покинула проект, но продолжает пользоваться популярностью. У нее целая армия поклонников в Сети, которая любит наблюдать за светской жизнью красотки.

Боня живет в Монако вместе с дочкой от миллиардера Алекса Смерфита. Анджелине уже 8 лет, девочка ходит в местную школу и растет настоящей красавицей и модницей, пытаясь подражать маме. А чувства стиля и вкус у Виктории Бони не отнять. Девушка выбирает модные трендовые наряды, которые старается выгуливать на разные светские рауты.

Накануне Боня отправилась в яхт-клуб. Она облачилась в маленькое черное платье, кожаную куртку-косуху и лодочки. В качестве акцента в ее образе стали полупрозрачные колготы Balenciaga, которые все внимание привлекли на длинные ноги девушки.

Весь образ Боня выдержала в монохроме – она отдала предпочтение тотальному черному наряду.