Распланировала: Миддлтон решила привести принца Уильяма к алтарю еще в студенчестве

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились будучи студентами 19 лет назад. Через некоторое время молодые люди начали встречаться, и уже в тот момент у будущей герцогини был план. Она решила во что бы то ни стало привести Уильяма к алтарю. Об этом рассказывает королевский эксперт и автор книги «Битва братьев» Роберт Лэйси. Его слова цитирует Express.

Иногда Кейт сомневалась, что задуманное осуществится. Особенно после ссоры, которая случилась в 2007-м году. Тогда Миддлтон работала в магазине одежды, а Уильям решил позвонить ей в рабочее время. После продолжительного разговора за закрытыми дверями, пара рассталась. Но через два месяца они возобновили свои отношения, а еще через три года принц Уильям сделал предложение руки и сердца Кейт.

Напомним, что свадьба Миддлтон и наследника престола состоялась в апреле 2011 года. Сейчас пара воспитывает троих детей – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту.