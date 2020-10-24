Дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала фанатов, «покрасив» волосы в розовый цвет

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram предстала перед подписчиками с розовым цветом волос. Многие пользователи подумали, что она решила кардинально сменить имидж. Впрочем, скорее всего, объяснение другое. Звезда просто воспользовалась специальной программой или приложением на телефоне, с помощью которой можно менять цвет волос.

«Море — моя жизнь, мои мысли дельфины. Рассказать вам в сторис, как менять цвет волос и одежды на фото». Анна Заворотнюк

«Аня, что с вашими волосами случилось?» «Анют, вам, кстати, очень идет», «Крошка, как тебе идет этот цвет», «Аня, расскажи об этом приложении», — отметили пользователи.

Напомним, что мать девушки Анастасия Заворотнюк проходит лечение после тяжелого заболевания. При этом за последние полтора года не было нигде фотографий актрисы. Никто не знает, как она сейчас выглядит. Все фанаты Заворотнюк надеются на ее скорое выздоровление.