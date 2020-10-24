Идеальный пресс: девушка Брэда Питта показала роскошную фигуру в крошечном бикини

Роман Брэда Питта и модели Николь Потуральски стал достоянием общественности в конце августа этого года. Несколько месяцев они скрывали свои отношения от посторонних глаз, но затем актер привез 27-летнюю немку в свой особняк на юге Франции, где их запечатлели папарацци. А недавно Николь обрушилась с критикой на своих подписчиков в Instagram, которые пишут нелицеприятные комментарии. Тем не менее, она продолжает публиковать откровенные фото.

На этот раз в своем микроблоге модель разместила фото, на котором позировала в крошечном бикини со змеиным принтом. В очередной раз она продемонстрировала свою роскошную фигуру и идеальный пресс.

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Напомним, что Николь уже семь лет замужем за немецким ресторатором Роландом Мэри. У пары есть сын – 7-летний Эмиль. Ранее бизнесмен заявлял, что у него с моделью открытый брак. К слову, именно этот факт не понравился родителям Брэда, которые остались недовольны выбором сына.