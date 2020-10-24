По совету Хромченко: Кудрявцева для съемок выбрала однотонный брючный костюм

Известный фэшн-эксперт, телеведущая Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» назвала строгий брючный костюм одним из важных элементов гардероба любой девушки. Потому что однотонная версия снимает вопрос с тем, как его сочетать – один цвет на вещах дает меньше шансов ошибиться. К тому же, такой наряд визуально удлиняет силуэт. Многие звезды шоу-бизнеса знают это и регулярно пользуются модным приемом.

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева появилась на съемках программы в ярком брючном костюме. Красный цвет комплекта блондинке оказался очень к лицу и зрительно сделал ноги теледивы еще длиннее.

Кстати, звездная блондинка любит не только деловой стиль в одежде, который ей, несомненно, идет. Предпочитает Кудрявцева и стильные трикотажные костюмы оверсайз, которых в ее гардеробе – целая коллекция.