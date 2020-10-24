Стильная хозяюшка: Климова в белой блузе и джинсах на высокой талии приготовила пасту с овощами

Екатерина Климова – востребованная звезда театра и кино. Она в настоящее время задействована в съемках продолжения сериала «По законам военного времени», откуда периодически показывает закулисье своим поклонникам в Instagram.

больше по теме Ярко и сочно: Климова в пуховике сочного зеленого цвета и козырьке Dior прогулялась по Куршской косе Стилист Анастасия Пахолкова похвалила актрису за выбор цветовых сочетаний.

Несмотря на высокую занятость, Климова не забывает и о материнских обязанностях. Актриса воспитывает четверых детей от разных мужей. Старшей Лизе уже 18, а младшей Белле – 5. Двое наследников от Игоря Петренко – погодки Матвей и Корней. и звездная мама старается уделять детям все свое свободное время. Накануне она хлопотала по хозяйству на кухне, готовя родным вкусную пасту с овощами.

«Я люблю готовить, но, скажу честно, делаю это редко. Может быть, именно поэтому, приготовление блюд для меня — это целая церемония, все должно быть красиво, чисто и конечно же вкусно», — призналась Климова.

При этом Екатерина выглядела как всегда безупречно и стильно. Она облачилась в белую блузу и джинсы на высокой посадке с ремнем на талии. Подписчикам домашний аутфит любимицы пришелся по вкусу: