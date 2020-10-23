Иногда через отвращение: Светлана Ходченкова рассказала про постельные сцены

Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных актрис в российском кинематографе. Несколько лет назад звезда фильма «Благословите женщину» появилась на съемочной площадке даже за океаном. В Голливуде ей посчастливилось сниматься в картине «Шпион, выйди вон!» с Томом Харди.

О самых пикантных моментах на съемках фильмов Ходченкова рассказала в YouTube-блоге «Георгий за кадром». По признанию актрисы, иногда она прибегает к помощи дублеров. Но в целом постельные сцены просто обожает, во многом потому что ей везет на партнеров с хорошим чувством юмора. Конечно, бывает и такое, когда коллега по площадке вызывает отвращение, но его нужно целовать, потому что это работа.

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Также Ходченкова рассказала о своей самой большой фобии. Выяснилось, что она очень боится высоты.