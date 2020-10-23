«Игристой пятницы!»: Высоцкая в тунике поверх бикини пустилась в пляс на отдыхе

Юлия Высоцкая не готова мириться с возрастом. Артистка считает, что 47 — это не приговор. Поэтому Юлия пожелала своим поклонникам отличного пятничного настроения. А свой позитивный настрой передала в свежем снимке, который разметила у себя в профиле.

На фотографии можно увидеть, как жена режиссера Андрея Кончаловского в ярко-бирюзовой тунике танцует с двумя бутылками игристого. Высоцкая так активно двигается, что ее волосы разлетаются во все стороны, а пляжный наряд спустился на одно плечо, соблазнительно приоткрыв зону декольте.

«Пятница?! Ура! Игристой пятницы всем», — написала под фотографией Юлия.

Подписчики Высоцкой остались в восторге от «игристой» ведущей «Едим дома»:

«Как вкусно, чудесно и зажигательно!», «Талантливый человек талантлив во всем, даже в том, как отдыхает», «Ну, крутая! Аж в двух руках шампусик».

Напомним, что Юлия обладает стройной фигурой, поэтому актриса без стеснений выходит на публику в коротких шортах. Также, несмотря на свой возраст, актриса не прибегает к плотному макияжу и яркому гриму. Не так давно она опубликовала кадры своего естественного макияжа.