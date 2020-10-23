Задаривает цветами: Топурия показала сразу несколько букетов от любимого

Певица счастлива в отношениях с Львом Деньговым и готовится выйти за него замуж.

Солистка группы A’Studio Кети Топурия уже год встречается с бизнесменом Львом Деньговым. Артистка нынешней осенью призналась, что уже давно помолвлена и готовится к свадьбе с любимым. Когда именно случится торжество, звезда не сообщила, и пока наслаждается конфетно-букетным периодом в отношениях с бойфрендом.

В Instagram вокалистка похвасталась сразу несколькими букетами цветов от Деньгова. Он буквально задаривает любимую красивыми презентами. Кстати, среди подарков было замечено и внушительное помолвочное кольцо с серьезным драгоценным камнем, которое не так давно демонстрировала Топурия.

Напомним, что у поп-дивы есть дочка Оливия. В одном из интервью Кети призналась, что ее наследница растет очень вдумчивой и не по годам смышленой. Певица души не чает в своем ребенке. Артистка все свободное время посвящает исключительно семье и близким. На первом месте у Топурии ее дочь, а уже потом сцена, поклонники и так далее.