Словно мулатка: Бородина в секси купальнике похвасталась бронзовым турецким загаром

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина снова улетела в отпуск. На этот раз звезда предпочла отечественным курортам зарубежный — со всей своей большой семьей она наслаждается отдыхом в Турции. Вот уже неделю соведущая Ольги Бузовой постит в Instagram отчетные кадры, позируя на пляже. За это время светская львица успела покрыться ровным бронзовым загаром, еще чуть-чуть и жена бизнесмена Курбана Омарова превратится в мулатку.

больше по теме Бородина высказалась о роскошной жизни, сидя в белом кружевном платье на турецком пляже Телеведущая вместе с семьей отправилась в отпуск.

В Stories своего микроблога Ксения Бородина похвасталась своим роскошным отпуском. Отдыхая на пляже, звезда наслаждается шумом прибоя, снимает пейзажи, а заодно и себя любимую — в стильно двухцветном монокини. Оттенок, который уже приобрела ее кожа, гармонирует с черно-бежевым купальником.

Кстати, подписчики заподозрили Бородину в беременности, когда увидели свою любимицу на вечеринке в безразмерном платье. Однако на летних кадрах, которыми поделилась Ксения, она отчетливо засветила отсутствие интересного положения.