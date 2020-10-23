«Очень люблю малыша и тебя»: Подольская показала, как отреагировал сын на появление братика

Наталья Подольская накануне подарила Владимиру Преснякову – младшему второго общего ребенка. На свет появился малыш, которого назвали Иваном. Событие хоть и было долгожданным, но получилось с элементом внезапности — роды прогнозировали на начало ноября. Певица сразу же отчиталась поклонникам: все хорошо, они с мужем очень счастливы.

Вполне доволен и старший сын артистки, четырехлетний Артемий. Мальчик уже знает о том, что у него появился младший братик. О том, с какими чувствами он ожидает маму и малыша, Подольская показала на видео. Артемий обратился к родительнице:

«Я очень люблю малыша и тебя. Он уже родился, и я тебя люблю, потому что ты так быстро его родила. Он через три дня приедет», — пребывает в нетерпении Артемий.

Подольская старалась успеть свить гнездышко, то есть детскую для новорожденного. Комната и кроватка достались крохе Ванечке от Артемия, родители слегка освежили в спальне ремонт.

К слову, для Владимира Преснякова Ваня — это уже третий ребенок. От брака с Кристиной Орбакайте у музыканта есть 29-летний первенец Никита.