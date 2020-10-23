С глаз долой: Кейт Бекинсейл удалила совместные фотографии с Гуди Грейсом

Английская знаменитость, снявшаяся в фильме «Перл-Харбор», после расставания с молодым любовником «почистила» свои аккаунты в социальных сетях. Кейт Бекинсейл убрала из профиля снимки с 23-летним экс-бойфрендом Гуди Грейсом. Поклонникам остается только гадать, по какой причине пропали общие фотографии экс-возлюбленных.

Официально о своем расставании Кейт не объявляла. Однако фанаты увидели, что недавно в ее микроблоге исчезли все фотографии Грейса. В отличие от экс-возлюбленной молодой человек не стал удалять часть своего фото-прошлого. На личной странице рок-музыканта сохранился даже пост с признанием в любви актрисе «Ван Хельсинга». Это случилось в 47-ой день рождения артистки.

«С днем рождения, я люблю тебя, Кейт», — объявил Грейс в личном профиле.

Музыкант опубликовал видеоролик, на котором сыграл на гитаре для Кейт. Актриса позировала на камеру вместе с домашним питомцем и улыбалась теперь уже экс-бойфренду.

Напомним, что не все фанаты знаменитости были довольны ее выбором. Пара объявила о своем романе в апреле этого года. Тогда актрису упрекнули, что она годится в матери любовнику. К тому же, дочь Бекинсейл младше Грейса всего на один год.