«Далека от совершенства»: Солнцев на уникальных кадрах показал, как выглядела Лопырева в 2003 году

В те далекие годы модель была еще мало кому известна.

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил уникальное видео с конкурса красоты «Мисс Россия – 2003». Тогда, напомним, победу одержала модель Виктория Лопырева. Она представляла свой родной город Ростов-на-Дону. На сцене можно увидеть будущую звезду, которая дефилирует перед зрителями в соблазнительном кипенно-белом купальнике.

«Симпатичная на красоту», — подписал он видеозапись.

«Она красивая. Была и есть», «Она далека от совершенства. Ее место третье и не более», «Ножки, как палочки. Бровей почти нет. Да уж, красотка», «Она молодец. И в отличие от вас жизнь устроила свою», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что именно после конкурса «Мисс Россия» Виктория Лопырева стала известна широкой публике. Вскоре после победы она начала работать на телевидении.

Виктория Лопырева несколько лет жила гражданским браком с футболистом Федором Смоловым. Затем встречалась с певцом Николаем Басковым. Сына же она родила от бизнесмена Игоря Булатова.