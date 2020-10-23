«Помню и люблю»: сын Софии Ротару поделился архивным кадром с отцом с рыбалки

Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в Instagram разместил архивный кадр, на котором он со своим отцом музыкантом Анатолием Евдокименко. Папа и сын на рыбалке. Они безумно счастливы вдвоем.

«Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет. Помню и люблю». Руслан Евдокименко

«Прекрасное воспоминание. Светлая память вашему отцу», «Мы всегда его будем помнить, Руслан», «Очень чувственное фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анатолий Евдокименко — народный артист Украины. В свое время он был руководителем всех концертных программ своей звездной супруги. Кроме того, Анатолий Евдокименко возглавлял музыкальный ансамбль «Червона рута», где был руководителем. Он похоронен на Байковом кладбище столицы Украины Киева. В последние годы жизни Евдокименко серьезно болел. Причиной его смерти стал инсульт. После его смерти София Ротару замуж больше не выходила.