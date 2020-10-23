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«У меня работы полно»: сын Виктора Рыбина объяснил, почему не общается с сестрой

Мария родилась во втором браке исполнителя.

«У меня работы полно»: сын Виктора Рыбина объяснил, почему не общается с сестрой
Виктор Рыбин. Фото: Globallookpress.com

Сын музыканта и лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина Василий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему практически не поддерживает отношений со своей сестрой Марией. Это дочь Рыбина от второго брака.

Семья Виктора Рыбина
Семья Виктора Рыбина. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Сейчас мы редко общаемся. У меня работы полно, и она сейчас в положении», — сделал неожиданное признание Василий Рыбин.

В разговор вмешался и лидер группы Дюна», который совсем скоро станет дедом. «Маша должна на днях родить. Вот сейчас», — сказал он. «Мы очень ждем», — добавила Наталья Сенчукова.

«Дай бог, чтобы все прошло хорошо», — заметил на это ведущий Борис Корчевников. «И будут у нас в семье деда Витя и дядя Вася», — сказал довольный Виктор Рыбин.

Напомним, что Виктор Рыбин оставил в свое время жену и маленькую дочь ради Натальи Сенчуковой. С годами певица нашла контакт с его бывшей супругой. Сегодня в этой семье нет никаких конфликтов и недопониманий.

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