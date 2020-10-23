«У меня работы полно»: сын Виктора Рыбина объяснил, почему не общается с сестрой

Сын музыканта и лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина Василий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему практически не поддерживает отношений со своей сестрой Марией. Это дочь Рыбина от второго брака.

«Сейчас мы редко общаемся. У меня работы полно, и она сейчас в положении», — сделал неожиданное признание Василий Рыбин.

В разговор вмешался и лидер группы Дюна», который совсем скоро станет дедом. «Маша должна на днях родить. Вот сейчас», — сказал он. «Мы очень ждем», — добавила Наталья Сенчукова.

«Дай бог, чтобы все прошло хорошо», — заметил на это ведущий Борис Корчевников. «И будут у нас в семье деда Витя и дядя Вася», — сказал довольный Виктор Рыбин.

Напомним, что Виктор Рыбин оставил в свое время жену и маленькую дочь ради Натальи Сенчуковой. С годами певица нашла контакт с его бывшей супругой. Сегодня в этой семье нет никаких конфликтов и недопониманий.