Корчевников показал ворох медалей по карате 21-летнего сына-красавчика Рыбина и Сенчуковой

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» показал огромное количество медалей, которые в разные годы выиграл красавчик-сын музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Василий Рыбин долгие годы занимался каратэ и добился прекрасных успехов.

«Это правда все ваше? Здесь почти сотня медалей. Победы на чемпионатах мира, России», — сказал удивленный Борис Корчевников.

«Когда Вася родился, то я стал искать секции в Долгопрудном, куда его пристроить. Я нашел секцию тенниса. Позвонил туда. Сказали приводить ребенка в три года, а ему тогда было всего 11 дней. Он стал заниматься в итоге карате. И последующие 12,5 лет я возил его на тренировки. Без выходных практически». Виктор Рыбин

Напомним, что Василию Рыбину сейчас 21 год. У него огромная армия поклонниц в Сети. Молодой человек учится во МГИКЕ на режиссера театральных представлений. Также он записывает музыкальные альбомы.