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Наталья Подольская отдала часть вещей старшего сына новорожденному ребенку

Как отметила певица, Артемий очень ждал появления братика и на мать не обиделся.

Наталья Подольская отдала часть вещей старшего сына новорожденному ребенку
Наталья Подольская. Фото: Globallookpress.com

Певица Наталья Подольская, которая во второй раз стала мамой, заявила, что отдала часть вещей старшего сына Артемия младшему наследнику, который недавно появился на свет. Как сказала звезда, грандиозный шоппинг она не устраивала, потому что боялась заразиться коронавирусом.

Наталья Подольская с мужем
Наталья Подольская с мужем. Фото: Globallookpress.com

«С комнатой для малыша — вообще идеальная ситуация. Только мы начали подумывать, что Теме нужно более взрослую обстановку, как я забеременела. Так что детская, можно сказать, готова, только кроватку туда осталось вернуть, она у меня хранится».

Наталья Подольская

По словам Подольской, младшему сыну достанется автомобильное кресло и коляска. Также звезда купила для малыша детских комбинезонов.

Как отметила исполнительница, старший сын не останется без своих апартаментов. Он переехал в соседнюю комнату. Там для него в ближайшее время родители купят мебель. Он сможет в этой комнате спокойно заниматься и готовиться к школе, сообщает «СтарХит».

Напомним, что наследник стал третьим для мужа Подольской Владимира Преснякова. У него еще есть старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.

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