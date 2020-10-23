«Я тебя люблю!»: Мария Машкова поделилась архивным снимком юной мамы

Актриса Мария Машкова в Instagram нежно поздравила с днем рождения свою маму актрису Елену Шевченко. Ей 23 октября исполнилось 56 лет. Она поделилась кадром, на котором ее мама еще совсем юная девушка.

«Я знаю эту женщину дольше всех в своей жизни. Казалось бы, пора привыкнуть и, хотя бы предполагать, но нет. Ни один человек на этой планете не удивляет меня так, как она. Мама! Я тебя люблю. Очень. С днем рождения!» Мария Машкова

«Ваша мама прекрасна. С днем рождения!» «У вас чудесная мама. Только самого хорошего хочется ей пожелать», «Если бы не описание, то подумала, что это ваше фото. Невероятно вы с ней похожи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Шевченко — бывшая жена режиссера и актера Владимира Машкова. В 1985 году она родила от него дочь Машу, но вскоре пара распалась. Сейчас Елена Шевченко замужем за американским адвокатом Борисом Палантом. Замуж за него она вышла в ноябре 2019 года.