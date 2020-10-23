«Все в этом мире – тлен»: Тотьмянина вспомнила свое жуткое падение в Питтсбурге в 2004 году

Олимпийская чемпионка итальянского Турина по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина в Instagram поделилась записью, на которой можно увидеть ее чудовищное падение на соревнованиях. В 2004 году она чудом осталась жива.

«Что нас не убивает — делает сильнее? А так ли важны все эти преодоления? Все в этом мире – тлен. И мы в том числе». Татьяна Тотьмянина

Напомним, что страшное падение случилось на этапе серии Гран-при Skate America. Ее партнер Максим Маринин не удержал спортсменку, и она ударилась при падении об лед головой. Звезда четверть часа была в полной отключке. Она получила сотрясение мозга второй степени и гематомы. Впрочем, спустя две недели она уже снова была на льду.

Добавим, что недавно Тотьмянина снялась в шоу «Ледниковый период». Она сетовала, что при катании с непрофессионалами травмы возможны. На проекте она была в паре с молодым актером Вячеславом Чепурченко.