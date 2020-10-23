Прохор Шаляпин прикрылся белоснежным полотенчиком на откровенном снимке из спальни

Музыкант в своем посте в соцсети порассуждал на тему, до какого возраста человек может считаться молодым.

Певец Прохор Шаляпин в Instagram разместил достаточно откровенный снимок. На фотографии он лежит на шикарной кровати. При этом музыкант полностью обнажен. Он лишь прикрылся крохотным белоснежным полотенцем, скрыв свое достоинство.

В своем посте певец порассуждал, до какого возраста можно считать себя молодым. Он привел данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно им, молодость – это возраст с 18 до 44 лет. Средний возраст — 44-60 лет. 60-75 — пожилой человек, 75-90 — старческий период. После девяноста лет людей считают долгожителями.

«При составлении таблицы медики руководствовались улучшением здоровья и внешнего вида человека, повышением способности к деторождению, сохранением работоспособности на протяжении многих лет и прочими факторами. А вы как думаете?»

Прохор Шаляпин

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин расстался со своей канадской миллионершей. Как отмечал исполнитель, из-за пандемии они не имели возможности встречаться. Сейчас сердце звезды свободно.