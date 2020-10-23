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Реальная драка: актеры из «Молодежки» и «Глухаря» сошлись в кулачном поединке

Тимур Ефременков и Кирилл Емельянов подрались в Подмосковье.

Реальная драка: актеры из «Молодежки» и «Глухаря» сошлись в кулачном поединке
Тимур Ефременков. Фото: Global Look Press

Актеры Кирилл Емельянов и Тимур Ефременков устроили драку в Подмосковье. Выяснилось, что оба находились в поселке Рублево, где вышли на улицу из машин и устроили кулачные бои. Причем, как зафиксировала наружная камера видеонаблюдения, первым набросился с кулаками на коллегу актер «Молодежки» Тимур Ефременков.

По сообщениям СМИ, после потасовки Емельянов был госпитализирован в одну из больниц с сотрясением мозга. Предполагается, что инцидент произошел по личным мотивам.

Тимур Ефременков снимался в сериалах «Молодежка» и «Глухарь», а Кирилл Емельянов  играл роль Гниды в «Кадетстве». Напомним, что летом этого года Емельянов получил штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что оскорбил сотрудника полиции. Ранее он же решил выяснить на повышенных тонах отношения с медиками.

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