Реальная драка: актеры из «Молодежки» и «Глухаря» сошлись в кулачном поединке

Актеры Кирилл Емельянов и Тимур Ефременков устроили драку в Подмосковье. Выяснилось, что оба находились в поселке Рублево, где вышли на улицу из машин и устроили кулачные бои. Причем, как зафиксировала наружная камера видеонаблюдения, первым набросился с кулаками на коллегу актер «Молодежки» Тимур Ефременков.

По сообщениям СМИ, после потасовки Емельянов был госпитализирован в одну из больниц с сотрясением мозга. Предполагается, что инцидент произошел по личным мотивам.

Тимур Ефременков снимался в сериалах «Молодежка» и «Глухарь», а Кирилл Емельянов играл роль Гниды в «Кадетстве». Напомним, что летом этого года Емельянов получил штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что оскорбил сотрудника полиции. Ранее он же решил выяснить на повышенных тонах отношения с медиками.