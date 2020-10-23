«Как можно такое выставлять»: Успенская шокировала поклонников разной длиной ног на снимке

66-летняя певица Любовь Успенская активно ведет свой блог в Instagram. Там звезда делится новостями о новых треках, своими мыслями и переживаниями, а также общается с фолловерами на другие темы. В новой публикации артистка затронула модный вопрос о том, идет ли ей черный цвет

«Очень люблю черный цвет. Хотя говорят, что красный мне идет больше… Все равно люблю! Черный цвет — он элегантный, благородный. Да еще и стройнит. Для девушек это весомый аргумент в выборе!», — пишет Успенская.

При этом звезда, само собой, позирует в тотально черном аутфите. Но у поклонников снимок, а точнее Успенская на нем вызвала массу вопросов.

«Почему одна нога короче другой???», «Неудачный ракурс, у вас как будто ноги разные. Посмотрите внимательно, лучше пересняться», «Как то не красиво снялись», «Что с ногами?», «Любовь, а Вам нравиться Ваше фото?», «Не буду льстить…фото ужасное, фотографа на мыло», «Что за фото, поза, и вид — все до такой степени ужасно. И как можно было такое выставлять», — негодуют в комментариях.

Сама королева русского шансона на негатив и критику не реагирует. Ранее звезду обвиняли в злоупотреблении «уколами красоты» — якобы, Успенская чересчур сильно гонится за молодостью и уже стала не похожа на себя.