Моргенштерн объяснил, почему помирился со своей девушкой

Рэпер Моргенштерн в эфире шоу «Че каво» объяснил, почему принял решение вернуться к своей бывшей девушке Диларе Зинатуллиной. Год назад он со скандалом уходил от нее, заявив, что еще не нагулялся и хочет вести разгульный образ жизни.

«Ко мне пришло осознание того, что больше не нуждаюсь в беспорядочных связях. Вся эта потребность быть юным Хефнером, окружить себя телками — это просто удовлетворение своего эго. С одной девушкой быть прекрасно». Моргенштерн

Отметим, что Моргенштерн сегодня один из самых популярных исполнителей в мире российского шоу-бизнеса. Многие другие известные рэперы, в частности, Тимати, записывают с ним совместные треки, чтобы вернуть уходящую славу, и чтобы они них не забывали.

Что касается Дилары Зинатуллиной, то благодаря Моргенштерну она прекрасно развивает свои соцсети. У нее более миллиона подписчиков. При этом любовь рэпера порой напоминает о себе. Недавно, к примеру, она прошлась по телеведущей Юлии Барановской, сказав, что та хайпится за счет упоминания ее возлюбленного.