«Это последний писк!»: Рудковская похвасталась эксклюзивными часами Hermеs от Apple с бриллиантами

Продюсер Яна Рудковская недавно стала мамой. У звездной блондинки и ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко, на свет появился второй сын, которого назвали Арсением. Малыша помогла выносить суррогатная мама. Все члены семьи не могут нарадоваться прибавлению, и семилетний Саша Плющенко тоже принимает активное участие в заботе о крохе.

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В свободное от материнства время Рудковская продолжает разбирать подарки, которые все поступают и поступают семье по случаю рождения Арсения. Не забывают друзья и про молодую маму — ей тоже передали презент. Блондинка показала в Stories свой новый аксессуар — дорогие наручные часы.

«Вы когда-нибудь видели часы Hermеs в коллаборации Apple и еще все в бриллиантах? Мои друзья из Америки передали мне эти часы, работают. Сейчас это последний писк в Америке! Носят и девушки модные, и молодые люди. В общем, я такого не видела! Теперь у меня такие есть», — похвасталась Рудковская.

Это эксклюзивная модель, выполненная персонально для Яны. Масса бриллиантов на таком аксессуаре составляет 18 карат. Светская львица тут же поспешила примерить дорогой подарок. В среднем цена на часы, которыми теперь щеголяет Рудковская, составляет 4600 долларов или порядка 350 тысяч рублей.

«Рекомендую, очень стильно смотрятся, просто вау!» — не скрывает восторга инстадива.