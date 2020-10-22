«Труден выбор»: Кристина Асмус признала зависимость от секса

32-летняя актриса на карантине чаще стала общаться с поклонниками в соцсети.

Бывшая жена шоумена и актера Гарика Харламова по-прежнему находится в изоляции от окружающего мира. Недавно Кристина Асмус рассказала, что вынуждена общаться с родной дочерью только в специальном защитном костюме или по видеосвязи. Хотя они живут в одной квартире. На карантине актриса поняла, как сильно ей не хватает общения. Именно поэтому героиня скандального фильма «Текст» стала чаще делиться с фанатами подробностями личной жизни.

В последних Stories своего профиля артистка отвечала на вопросы подписчиков. Один из них настолько понравился Кристине, что она решила даже написать об этом пост.

«Вчера мне задали вопрос — год без секса или год без театра? И я не смогла на него ответить. Слишком уж труден выбор», — посмеялась Асмус.

Поклонники знают, что «звезда» сериала «Интерны» уже больше не живет с резидентом Comedy Club. А новым избранником девушка не успела обзавестись. На карантине же доступ к Кристине любых потенциальных ухажеров не возможен.

Однако, судя по ответу знаменитости, помимо личной жизни, актрисе очень важна ее работа.

«Мы сыграли всего три спектакля и меня настиг ковид», — рассказала Асмус про свой новый репертуар.

Сейчас артистке ничего не остается, как надеяться на скорейшее выздоровление .