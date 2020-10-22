«Первые часы в Москве»: Нетребко в юбке миди и кардигане с мехом встретилась с Крутым

Анна Нетребко давно живет на две страны. У нее есть квартира в Вене и Нью-Йорке. Однако каждый год она старается навещать своих родных в России. В сентябре артистка приезжала в Москву, чтобы дать концерты, но тогда она заразилась коронавирусом и в итоге провела несколько недель в больнице. За минувшие два месяца она успела съездить к отцу в Краснодар и выступить в Милане. А 22 октября звезда вновь вернулась в Москву.

После триумфально выступления в театре «Ла Скала», как оказалось, она вылетела в столицу вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. В дорогом отеле оперная дива появилась в юбке миди и кардигане с алым орнаментом и меховой оторочкой. Певица была без макияжа, а ее волосы были собраны в небрежный пучок. Не менее элегантно выглядел ее возлюбленным в черном пальто. На ресепшене они встретились с Игорем Крутым. супруги по очереди обняли композитора.

«Первые часы в Москве и уже случайные встречи с друзьями», — написал Юсиф.

Поклонники были рады возвращению Нетребко. Одни оценили ее образ, другие отметили, что встречи случайными не бывают. «Юсиф модник, пальто красивое», «Приятно встретить друзей после разлуки», «Анна — красотка на каблуках», «Вот это сюрприз», «Какое милое видео! Несколько раз пересмотрела», «Это очень трогательно», «Только Анна могла вернуться, чтобы утереть нос всем, даже вирусу», — прокомментировали пост подписчики.