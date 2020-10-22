Актеру Конкину, потерявшему дочь, посоветовали составить завещание

Таролог Абравитова уверена: чтобы избежать проблем, нужно как можно скорее оформить официальный документ.

Марианна Абравитова посоветовала актеру Владимиру Конкину как можно скорее составить подробное завещание, как будет делиться его имущество в случае смерти.

Недавно актер потерял дочь Софью, она утонула в бассейне столичного фитнес-клуба. Завещание вовсе не указывает на то, что мужчине грозит опасность, оно поможет предотвратить дальнейший раздор в семье.

Марианна Абравитова уверена: родственники известного актера не так просты, как может показаться. Читая новости, нельзя с ней не согласиться: одни винят в гибели Софьи ее бывшего мужа, другие — сожителя, третьи — директора.

«В семье Владимира Конкина происходит страшное: все друг друга ненавидят, все друг друга подозревают и не в каких-то мелочах, а в совершении преступлений. Должна сказать, что это не просто слова — так оно и есть», — неожиданно констатировала таролог в беседе с 5-tv.ru.

Завещание, в котором будут прописаны все детали, избавит семью от проблем в будущем.

«Основания для этого есть: человек еще и жив, а родственники уже включились в дележ имущества, недвижимости — звоночек очень страшный», — подытожила таролог.

Ранее сообщалось, что в крови погибшей девушки был найден алкоголь. Вскоре в Сети появилось видео, что она зашла в спортзал с бутылкой спиртного, пишет ФАН.