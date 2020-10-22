«В шоке!»: переболевшая CoViD-19 Савичева возмутилась высказываниям поклонников

Певица тяжело перенесла коронавирус и теперь остро реагирует на замечания, что «болезни не существует»

Юлия Савичева в этом году тяжело болела коронавирусом. Она не только подхватила болезнь сама, но и заразила мужа, дочку и помощницу. Теперь на любое замечание, что «болезни не существует», артистка реагирует суровой критикой.

«Честно говоря, я в шоке от подобных высказываний! Я и моя семья переболели CoViD-19 еще в январе 2020 года. Тогда это заболевание только-только появилось и в России не обсуждалось», — рассказывает свою историю Савичева.

Она заразилась, будучи в Португалии. Когда вернулась в Москву, окончательно «свалилась» с целым ворохом тяжелых симптомов.

«Так сильно, как в январе, я не болела никогда. Чудо, что все не закончилось госпитализацией», — говорит певица.

Теперь она очень ревностно следит за мерами предосторожности, что советует делать всем своим поклонникам, пишет сайт «Актуальные новости».

«Обрабатывать руки антисептиком и носить маску в общественных местах совсем не сложно, соблюдать дистанцию и не лезть целоваться при встрече», — перечисляет она способы минимизировать болезнь.

Ранее о коронавирусе рассказал актер Иван Краско. Он тоже предпочел не отправляться в больницу, а остаться дома, так как лечение в отдельной палате оказалось ему не по карману. Актер почти лишился дохода за время пандемии, пишет сайт agrumenti.ru.