«Остается завидовать»: 38-летняя Лобода в кожаном мини-бикини обнажила загорелые формы

Светлана Лобода недавно побывала в Киеве. Она погостила у родных накануне дня рождения. А вот саму вечеринку певица устроила в Дубае, куда приехала только с самыми близкими друзьями. Девушка оторвалась в русском ресторане, где все было украшено свечами и шариками. Артистка позже продолжила отмечать 38-летие уже на роскошной яхте. Конечно, не обошлось без пикантных фото в купальнике, так как девушка любит хвастаться безупречным телом.

Поклонники удивились, когда Светлана похвасталась лепестками роз и пышной пеной в форме сердца в ванной. Тот вечер она провела в легком платье их шифона. Они подозревают, что к артистке приехал ее возлюбленный, которого она скрывает не первый год. А теперь певица поделилась свежими фото с дубайского пляжа. Лобода устроила смелую фотосессию в кожаном мини-бикини. Стринги украшала тонкая цепочка. А вот пышный бюст звезды едва поместился в лиф. Шляпа в тон купальника дополняла образ, как и солнцезащитные очки. Светлана томно смотрела в камеру, играя мышцами пресса.

«Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность?» — написала она.

Поклонники были сражены красотой певицы. Многим ее образ показался очень дерзким и привлекательным. «Света, ну хватит. Давай фото хоть одно из холода и пробок», «Тропикана женщина… горяча и бешена», «Остается завидовать», «Ох, ну хватит», «Какие плачи, а талия, а грудь», «Красота — страшная сила», «Шикарная фигура», «Безупречная женщина», — прокомментировали пост подписчики.