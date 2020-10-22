«Сейчас в тренде»: Шейк в блузе «под зебру» и в одних колготах позировала в кадре

Топ-модель Ирина Шейк — молодая мама. Звезда подиумов воспитывает трехлетнюю малышку Лею, появившуюся у красавицы в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. И хотя пара уже давно распалась, звезда «Мальчишника в Вегасе» исправно выполняет свою отцовскую роль и регулярно появляется с наследницей на прогулке, а также берет ее на выходные.

Сама Шейк довольно быстро вернулась не только в идеальную форму, но и на подиум. Топ-модель очень востребована ведущими модными брендами и является лицом известной марки женского белья. В своем Instagram делится с поклонниками новостями о карьере и жизни, публикуя самый разный контент.

На этот раз Шейк позировала в кресле стилиста в блузе, углы которой повязала на талии, и колготах. Имидж-стилист Лариса Тимиряева прокомментировала модный look звезды.

«Контрастный образ с нотками сексуальности. Черно-белая гамма — всегда беспроигрышный вариант, а тем более принт под «зебру». Все линии данного принта неровные и находятся как бы в движении, что добавляет динамики всему образу, получается ярко и динамично. Анималистические принты сейчас в тренде. Хочу заметить важную деталь. Сам образ с дозированной сексуальностью, демонстрирует ноги в плотных, но полупрозрачных колготках без поясной одежды, только колготки, и выглядывает топ-бра… И яркая, но не агрессивная «зебра» смягчает и уравновешивает сексуальность. Если бы был принт под леопарда или рептилию, градус сексуальности бы усилился, появилась бы дерзость за счет хищности, и образ мог бы перешагнуть грань вульгарности. Это очень важно. В целом образ постановочный, но с учетом модных трендов. Демонстрация бра, рубашка, завязанная на узел, сочетание матовой фактуры колготок с глянцем сапог. Элегантно и красиво продемонстрированы ноги и грудь Ирины. Все просто в десяточку», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».