Невозможное возможно: получить письмо от Меган Маркл и принца Гарри теперь реальность

Меган Маркл и принц Гарри запустили сайт своего общественного фонда Archewell. Создавали его герцоги еще весной, взамен Сассекского, после отказа от исполнения королевских обязанностей. Проект планировали реализовать еще летом, но помешала пандемия коронавируса.

Как сообщает Mirror, в полном объеме сайт пока не доступен. Работает только главная страница, но уже сейчас все поклонники герцогов Сассекских смогут получать от них именную рассылку. Для этого нужно только лишь оставить адрес своей электронной почты.

Таким образом, Меган и Гарри реализовали свой еще один проект. В планах у пары также съемки фильмов и программ для Netflix и участие в реалити-шоу. Кроме того, недавно сообщалось, что герцоги Сассекские отправятся праздновать Рождество в Лондон, но по последней информации, они встретят его в США.