Принц Уильям мог стать преемником Елизаветы II

Принцесса Диана погибла в 1998 году, когда ее сыновья — принцы Уильям и Гарри — были еще несовершеннолетними. Согласно королевским законам, Уильям станет королем Великобритании, но только после своего отца — принца Чарльза. Однако принцесса Диана добивалась того, чтобы ее старший сын взошел на трон после Елизаветы II.

По ее мнению, Чарльз не достоин такого статуса. Диана его просто ненавидела. А причин на это было множество: злоупотребление алкоголем, измены. Об этом она при жизни заявила в интервью The Telegraph. Тогда скандальная беседа не была опубликована. Решение журналиста Макса Гастингса расстроило принцессу Уэльскую, поэтому она решила дать еще одно интервью «Панораме». И только спустя 25 лет слова Дианы стали достоянием общественности.

«Брак с самого первого дня был сущим адом», — цитирует слова Дианы Daily Mail.

В следующем году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья решили открыть памятник. Работа над ним идет уже несколько лет. Ранее сообщалось, что на церемонию приедет из США и принц Гарри.