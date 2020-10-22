Смелые образы: как Кейт Миддлтон нарушает королевский протокол

За последние несколько дней герцогиня Кембриджская дважды появилась на публике в брючных костюмах.

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на вручение наград Pride of Britain Awards. Как подобает герцогам, выглядели они с иголочки, но вот многие фанаты обратили внимание на наряд Кейт. Она появилась в брючном костюме темно-синего цвета. Ранее герцогиня появилась на публике в лондонском музее истории тоже в брюках и жакете.

Как сообщает People, Кейт нарушила королевский протокол дважды за неделю. Хотя в письменном виде его не существует, но королева Великобритании явно бы не одобрила выбор таких нарядов. Правда, как она отреагировала на это, пока не сообщается.

К слову, в этом году Кейт Миддлтон все чаще и чаще выбирает одежду синих оттенков. Это и платья, и рубашки, и даже защитные маски для лица. Выяснилось, что таким образом герцогиня и ее семья поддерживают медиков Великобритании, которые борются с коронавирусом.