Мамин модник: Брухунова нарядила сына от Петросяна в стильную обувь

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян в этом году стали молодыми родителями. Минувшей зимой на свет появился их первенец — сынок Ваган. Мама с папой долгое время утаивали это радостную новость от публики до самого последнего времени, и лишь осень познакомили малыша с поклонниками.

Сын Брухуновой и Петросяна уже серьезно подрос. Крохе как минимум полгодика, родители уже покрестили наследника. И мама старается наряжать мальчика в стильные и милые вещички, отдавая предпочтение качественной одежде из натуральных тканей. Но и про моду не забывает. На этот раз Татьяна показала, какие трендовые пинеточки она надела сыну — зеленые в горошек.

Кстати, кроха, по мнению большинства поклонников семьи Петросяна и Брухуновой, больше похож на маму. И недавно Татьяна засветила прическу Вагана — он оказался брюнетом.