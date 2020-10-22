«Наипрекраснейшая Вера»: Прилучный запечатлелся в объятиях дочки рок-музыканта Кинчева

На одном из кадров актер слишком нежно прижимается к девушке, что вызывает определенные вопросы.

Актер Павел Прилучный в Instagram разместил несколько кадров с дочкой рок-музыканта и лидера группы «Алиса» Константина Кинчева Верой. При этом на одном из снимков он нежно обнимает девушку.

«В клетке-2». С наипрекраснейшей Верой», — подписал фотографии Павел Прилучный.

«Все равно лучше Агаты у вас уже не будет», «Павел, а что у вас с Верой Кинчевой?» «Ну, по крайней мере Вера лучшей той мымры папиной дочки», «Паша – ты лучший. Удачи на съемках «В клетке-2», — написали в комментариях пользователи.

Напомним, что Вера Кинчева несколько лет встречалась с 29-летним актером Иваном Янковским. Недавно они сообщили о расставании. Павел Прилучный после развода с женой актрисой Агатой Муцениеце закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. При этом его новая пассия наотрез отказалась жить в трехэтажном особняке Прилучного, который он купил в ипотеку с Муцениеце.