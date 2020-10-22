«Снимите это немедленно!»: Ханна прикрыла упругую грудь осенними листочками

Певица Ханна в Instagram поделилась достаточно откровенным кадром, который не оставил равнодушным многих ее поклонников. На фотографии она запечатлена в легком прозрачном платье. Без проблем можно разглядеть ее черные трусики. При этом упругую грудь девушка прикрыла осенними листочками.

«Господи, скоро ноябрь, а у меня все еще нет фотосессии в листьях». Ханна

«Снимите это немедленно!» «Вот и гербарий пригодился. Ну, на вас все прекрасно», «Какая горячая сексуальная кошечка. Вашему мужу Пашу несказанно повезло», «Шикарно выглядите, красотка. Так держать. Мы вас любим и обожаем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ханна замужем за музыкальным продюсером Павлом Курьяновым. Именно он последние годы занимается ее продвижением. Два года назад Ханна родила своему мужу дочь, которую они назвали Адрианой. Сейчас все свободное время певица проводит со своей маленькой наследницей, которую сильно любит.