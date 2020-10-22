Ольгу Серябкину подвергли травле в Instagram за «лицо пятидесятилетней тетки»

Певица Ольга Серябкина подверглась травле со стороны своих поклонников в Instagram. Некоторые фанаты посчитали, что она сильно сдала и постарела за последнее время. Отметим, что сейчас звезде 35 лет.

«Оля, у вас лицо пятидесятилетней тетки», «Что с вами случилось?! Какая-то нелепая челка появилась», «Зачем вы так себя изуродовали», — отметили в комментариях пользователи.

Впрочем, у исполнительницы нашлись и защитники. Часть фанатов считают, что звезде просто завидуют и выглядит она прекрасно. «Богемная», «Как всегда величественная», «Оля, не слушайте никого. Вы для нас самая красивая и желанная певица», — заявили фанаты.

Напомним, что Ольга Серябкина сейчас строит сольную карьеру. Она ушла от продюсера Максима Фадеева, с которым, впрочем, сохранила добрые отношения. Ранее ей приписывали бурный роман с известным продюсером. Сами они не раз подчеркивали в беседах с журналистами, что это всего лишь слухи и полный вымысел.