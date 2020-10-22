«Психологически было непросто»: Никита Малинин вспомнил об участии в «Ледниковом периоде»

Певец Никита Малинин, выступавший в 2007 году в шоу «Ледниковый период», вспомнил свой опыт участия в проекте. Молодой человек припомнил мало приятный случай: перед самым началом съемок фигуристка Татьяна Тотьмянина осталась без партнера, и продюсер Юрий Аксюта позвонил сыну Александра Малинина с просьбой выручить спортсменку.

Певец отметил, что обычно участники ледового начинают тренироваться за три месяца до старта проекта, чтобы привыкнуть ко льду. Ему же пришлось адаптироваться всего за три дня. Помог опыт катания на роликовых коньках, но Никита, все равно, выглядел очень «сырым». Хоть пара и не блистала достижениями на шоу, само участие было для молодого певца очень интересным.

«Физически мне не было тяжело, я был готов тренироваться. Но вот психологически было непросто. На тот момент Татьяна Тотьмянина была действующей чемпионкой, и ко мне относилась не как к человеку, который пришел за три дня до эфира. Спрос с меня был как с профессионального фигуриста. На этой почве у нас были недопонимания. Но потом все стало хорошо. Кроме того, личное отношение судей к нашей паре чувствовалось. Я понимал, что мы не дойдем до финала», — рассказал Никита изданию «Слово и дело».

39-летний певец признался журналистам, что с удовольствием бы поучаствовал в «Ледником периоде» еще раз, хотя после прошлого раза он не вставал на лед — артиста больше увлекли сноуборд и езда на велосипеде. Но он пообещал, что своих будущих детей обязательно отдаст в фигурное катание. После личного опыта Малинин понял, насколько тяжел этот вид спорта и какой силы духа он требует от человека.