«Папа, ты хоть играть умеешь?»: Тимати с сыном исполнил партию на рояле в четыре руки

Осенью модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что они с рэпером Тимати расстались. Спустя пять лет отношений, и несмотря на наличие маленького сына, музыкант захотел пожить холостяцкой жизнью. Более того, артист отправился на проект с одноименным названием, став главным тележенихом страны.

Но многие не верят в правдивость расставания Тимати и Решетовой. Об этом к примеру высказывалась певица Слава. Знаменитость убеждена, что музыкант всего лишь пиарится. Тем более, что бизнесмен сохранил теплые отношения с Анастасией, он постоянно бывает в гостях у модели и постит в Instagram совместные кадры с семьей. Частые фото и видео, на которых экс-возлюбленные проводят время в компании друг друга появляются и в микроблоге Решетовой. Так, модель разместила в личном профиле свежий ролик, на котором папа Тимур вместе с годовалым сынишкой разучивает партию на фортепиано в четыре руки.

«Папа, ты хоть играть умеешь?», — произносит за кадром девушка.

Тимати и Ратмир музицируют по клавишам, создавая забавную какофонию, но становится очевидно, что отец с малых лет прививает сыну любовь к творчеству и музыке.

Напомним, что малышу Ратмиру недавно исполнился годик. Многие поклонники заметили, что на дне рождения мальчика не было его бабушки, Симоны Юнусовой. Позже мать Тимати оправдалась, почему не посетила праздник внука.