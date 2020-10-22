«Мое самое похудательное! В нем я стройнее»: Брухунова вышла в свет в черно-белом платье

31-летняя Татьяна Брухунова обожает театр. Девушка, даже став мамой, не отказывает себе в удовольствии посмотреть спектакли, и делает это с завидной регулярностью. Накануне она отправилась на премьеру сезона — на мюзикл «Шахматы», который уже посетили именитые артисты и медийные персоны.

Для похода в театр жена Евгения Петросяна выбрала тематический наряд — черно-белое платье в цвет шахмат. И поспешила отметить:

«Мое самое похудательное платье. В нем я стройнее и даже будто бы моложе (но это не точно)», — подписала Брухунова.

Дополнила длинное платье Брухунова туфлями лоферами. Поклонники оценили модный выбор своей любимицы. Они сразу уловили его идею:

«В стиле шахмат. Черно-белый расклад», «Красиво и стильно, а туфли где брали, подскажите, пожалуйста», «Точно, точно! Красавица, стройняшка, молоденькая мамочка. Все успеваешь! Это здорово!», «Круто сидит на вас», «Выглядите очень классно!», «Очень стильно и красиво», «Платье – огонь», — пишут в комментариях.

Напомним, что у Брухуновой и Петросяна зимой этого года родился сын. Пара скрывала от посторонних этот факт, и лишь в сентябре обнародовала свою тайну.