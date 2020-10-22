Кардинальная смена имиджа: Алена Косторная заметно похудела и осветлила волосы

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию в женском одиночном разряде Алена Косторная в Instagram предстала в заметно обновленном виде. Звезда осветлила волосы и постройнела, что не укрылось от придирчивых и внимательных поклонников.

«Рабочий процесс», — подписала она фотографию, сделанную в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Алена, вы осветлили волосы? Вам очень идет», «Стала еще краше. Видно, что похудела наша любимица», «Твоя улыбка, Алена, просто ослепительна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад Алена Косторная перебралась от своей теперь уже бывшей наставницы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Часть экспертов до сих пор склонны считать, что причиной стали деньги. Якобы фигурист переманил с помощью финансов талантливую девушку, которая на будущих зимних олимпийских играх наверняка будет одной из главных фавориток на победу.